Neste restaurante sobre as fragas do Douro, o ano de 2024 foi marcado por uma celebração mensal de produtos regionais e de época, alavancada pela entrada do chef José Guedes. Em 2025, o trabalho de elogio aos sabores e saberes da região mantém-se, com as estações do ano a marcarem no menu.

“A floração das amendoeiras indica que um novo ciclo se iniciará no Douro, a chegada de uma nova estação. Na primavera, a abundância de produtos atinge o seu máximo em Ventozelo, portanto, será a horta que irá orientar as propostas gastronómicas para os próximos meses”, explica o chef José Guedes, que deverá somar pratos sazonais, de carater temporário, no menu da Cantina da Ventozelo. "A favas, as ervilhas, as alcachofras, as primeiras curgetes, funchos e acelgas, todos eles vão começar a ser gradualmente incluídos no menu, à medida que forem colhidos diariamente no seu melhor ponto de maturação".

Na duriense Cantina de Ventozelo o mês de março é dedicado à desmancha do porco

Até ao final de março, a aposta vai para os peixes do rio e as plantas ribeirinhas, com a introdução de propostas como o Arroz de Peixe de Rio ou o Sável de Escabeche. Já em abril, a protagonista será a laranja do Douro que, apesar de existir na Quinta desde dezembro, é nesta altura do ano que atinge as suas características únicas. Lúcio Perca com cuscos de funcho e Torta de laranja serão algumas de opções temporárias que deverão enaltecer este citrino. Em maio, será, possivelmente, a altura do ano em que os jardins e a horta biológica de Ventozelo atingem o seu apogeu no que à diversidade e qualidade da flora diz respeito: Arroz de favas com chouriço e Truta de Boticas com piso de ervas farão as honras no menu, assim como as sopas, as saladas e os estufados tradicionais de legumes colhidos diretamente da horta. Já em junho, mês do mel em Ventozelo, não faltará, por exemplo, Pudim de mel nas sobremesas.

Cantina de Ventozelo Quinta de Ventozelo, São João da Pesqueira Contactos: tel. 254 249 670; e-mail: cantina@quintadeventozelo.pt

“A Cantina de Ventozelo continua a ser um espaço que vive das emoções à mesa, do registo de conforto e de comida honesta, com respeito máximo pelos ritmos da terra e enfoque no baixo impacto ecológico", conta o chef José Guedes.