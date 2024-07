Seja no Hyatt Regency Lisboa, em Belém, no Pine Cliffs Resort, no Algarve, ou no Sheraton Cascais Resort, na Quinta da Marinha, esta terça-feira, dia 23, vai poder desfrutar de um tratamento de assinatura da marca (Sentir Lisboa, Sentir Algarve ou Sentir Cascais) com um desconto de 20%, para além de um desconto adicional de 20% nos produtos da coleção Serenity e um conjunto de ofertas especiais das marcas de luxo representadas pelo Serenity Spa.

"Este é um aniversário particularmente especial: este ano abrimos a primeira unidade Serenity Spa fora de Portugal, mais concretamente no Dubai, o que representa um importante e já há muito ambicionado passo para a marca" refere Maria d’Orey, diretora global do Serenity Spa. "Guiamo-nos pela inovação e pela exclusividade, sempre com o objetivo de redefinir a experiência de luxo e bem-estar. É esta a diferenciação que nos move e que queremos continuar a proporcionar, nos próximos anos, a todos os nossos clientes" acrescenta.

Lançada em 2016 pela United Investments Portugal (UIP), a marca Serenity Spa é inspirada na cultura indígena e nas tradições de cura, com o objetivo de oferecer experiências de bem-estar totalmente integradas.

O conceito inovador, a autenticidade e a qualidade inigualável são as imagens de marca do Serenity Spa que tem como missão a criação de jornadas de bem-estar inesquecíveis que aprimoram a saúde e o bem-estar em todos os aspetos.

Ao longo dos últimos oito anos, foram mais de 35 os prémios e reconhecimentos arrecadados pela marca, tanto a nível nacional como a nível internacional, colocando-a como líder dentro do seu segmento.

O Serenity Spa está localizado no Pine Cliffs Resort, no Algarve, no Hyatt Regency Lisboa, no Sheraton Cascais Resort e também no Dubai, no hotel Fairmont The Palm. Para mais informações sobre o Serenity – The Art of Wellbeing consulte o site.