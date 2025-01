Das opções para celebrar o amor fazem parte três ofertas que incluem alojamento. Uma delas é o “Refúgio a Dois”, válido de 14 para 15 ou de 15 para 16 de fevereiro, que celebra esta data especial com uma noite num quarto premium deluxe com pequeno-almoço incluído, jantar romântico no Glass Terrace e uma massagem relaxante, de 50 minutos, a dois, no Serenity Spa. Esta opção - que está disponível por 399€ por noite, por casal -, inclui ainda um welcome drink; um VIP romântico de boas-vindas (espumante e morangos com chocolate); acesso à área termal do Serenity SPA; a possibilidade de upgrade para uma suite mediante disponibilidade e check-out tardio mediante disponibilidade.

Para quem quiser aproveitar todo o fim de semana, existe a opção “Escapadinha Romântica”, que, entre outros, inclui também VIP romântico, massagem a dois e jantar romântico. Ou seja, inclui toda a oferta da opção “Refúgio a Dois”, mas é válido de 14 a 16 de fevereiro. O jantar romântico no Glass Terrace pode ser no dia 14 ou 15 de fevereiro. Esta opção está disponível por 548€ por casal.

A pensar em quem quer aproveitar o melhor das relações, sem depender da agenda para isso, existe ainda a opção “Time for Love”, disponível durante todo o mês de fevereiro. Esta opção também é para duas noites e inclui welcome drink, um VIP romântico de boas-vindas (espumante e morangos com chocolate); acesso à área termal do Serenity SPA; a possibilidade de upgrade para uma suite mediante disponibilidade e check-out tardio mediante disponibilidade.

Para quem apenas quiser jantar, o Sheraton Cascais Resort preparou um menu especial; um welcome drink oferecido à entrada; tem photobooth Instax disponível para que os clientes possam levar uma recordação do momento. Tudo isto com música ambiente com saxofone ao vivo. Está disponível por 140€, por casal.

A 16 de fevereiro, chega o dia do brunch “Luck Over Love”, das 12h30 às 15h30, a 49€ por pessoa. Inclui photobooth com acessórios divertidos para os solteiros; jogos nas mesas para promover a interação e ainda DJ ao vivo durante o brunch.

As reservas podem fazer-se pelo e-mail concierge@sheratoncascais.com ou pelo telefone 214 829 100.