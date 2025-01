O Arts Hotel Porto prepara-se para comemorar a noite mais romântica do ano e abrir as portas a todos os casais apaixonados. A unidade hoteleira propõe “um jantar intimista onde não faltarão criações mais irreverentes e elaboradas, inspiradas na temática do amor”, lemos em comunicado.

Tudo começa com as Vieiras aromatizadas com sabores exóticos. Seguem-se os pratos principais, mais compostos, onde se destacam o Salmão com carbonara do mar e o Ossobuco servido com polenta de ragoût e abóbora. A refeição termina com uma proposta doce: “Árvore do Amor”, um cheesecake de ginja invertido, com terra de bolacha Oreo e chocolate.

O jantar do Dia dos Namorados no Arts Hotel Porto tem o valor de 60€ por pessoa e inclui uma seleção de bebidas, desde vinhos, sangrias, cerveja, água, refrigerantes e café. As reservas podem ser feitas através do e-mailreception@artshotelporto.com ou telefone 227 662 110.