Entrar no Serenity – The Art of Well Being é deixar o mundo lá fora e abraçar uma nova dimensão de tranquilidade. Pelo menos, é esta a forma como um spa nos deve fazer sentir. Sobretudo se falamos de um spa citadino.

Regressamos a este spa, no Hyatt Regency em Lisboa, mas desta vez para uma experiência em Ayurveda. Desde o primeiro momento, somos recebidos por uma atmosfera serena, com aromas suaves e luzes delicadas. O ambiente parece ter sido pensado com o único propósito de nos permitir uma pausa real. O espaço cria uma sensação imediata de acolhimento e paz.

O Serenity – The Art of Well Being, no Pine Cliffs Resort, no Algarve, foi recentemente distinguido com a classificação "Forbes 4 Star Spa" nos prémios Forbes Travel Guide 2025, um reconhecimento do trabalho e compromisso da marca em oferecer uma experiência que vai além do habitual. Como sublinha Maria D’Orey, Diretora Global da Serenity, “esta distinção é o reconhecimento do compromisso que assumimos em oferecer um serviço de classe mundial, onde cada detalhe é cuidadosamente pensado para proporcionar bem-estar e satisfação a todos aqueles que nos visitam", acrescentando que “ficámos impressionados com a forma minuciosa com que a equipa da Forbes avaliou cada pormenor, desde a receção do cliente até ao final da experiência”.

Maria D'Orey, Diretora Corporate do Serenity – The Art of Well Being Maria D'Orey, Diretora Corporate do Serenity - The Art of Well Being

Maria também destaca a importância de criar uma experiência que vá ao encontro das expectativas e das necessidades dos clientes, não apenas em termos de serviços, mas na forma como o ambiente contribui para esse processo: “A personalização é um dos pilares do Serenity. Para proporcionar experiências únicas, integramos tecnologias avançadas como diagnósticos corporais e consultas com nutricionistas, o que nos permite recomendar o tratamento mais adequado a cada cliente. Além disso, os nossos terapeutas têm competências e conhecimentos que lhes permitem adaptar cada sessão às necessidades especificas do cliente, ajustando técnicas, pressões e produtos utilizados. Também oferecemos programas personalizados que combinam terapias físicas, mentais e energéticas, permitindo que cada cliente alcance um bem-estar profundo e duradouro.”

O Serenity é uma marca que nasceu em 2016, fundada pela United Investments Portugal (UIP), e desde o início procurou combinar as tradições ancestrais de cura com inovações modernas. A medicina Ayurvédica, por exemplo, é uma das influências chave nos tratamentos que estão agora em desenvolvimento.

Este sistema de cura, com origem na Índia, vê o corpo e a mente como uma unidade indivisível e acredita que o equilíbrio entre os elementos internos e externos é essencial para o bem-estar.

É esta a nossa experiência. Entramos para uma sala de tratamentos bem diferente daquilo a que estamos acostumados. Em vez de uma marquesa, a área de trabalho será no tatame, ou seja, no chão. Esta é uma massagem muito mais física e nada tem a ver com relaxamento. “É uma massagem dolorosa, aplicamos muita pressão e também trabalhamos com os pés e temos alongamentos. É muito diferente de outros tratamentos”, avisa-nos Emilie, a nossa terapeuta.

Serenity – The Art of Well Being

Além da massagem, também vamos experimentar o tratamento Shirodhara, também inspirado por esta tradição milenar e um exemplo claro de como estas práticas podem ser adaptadas ao mundo moderno e consiste na aplicação de óleo morno na testa, no ponto conhecido como o “terceiro olho”, proporcionando uma profunda sensação de relaxamento e clareza mental. A prática tem como objetivo harmonizar o sistema nervoso, aliviar a tensão e, ao mesmo tempo, promover uma sensação de renovação energética.

Antes de qualquer tratamento, o Serenity adota uma abordagem personalizada que começa com o diagnóstico do seu dosha, o que permite adaptar as terapias às necessidades específicas de cada pessoa. Segundo a medicina Ayurvédica, cada ser humano tem uma combinação única dos doshas: Vata, Pitta e Kapha, que são energias fundamentais que regem as funções físicas e mentais do corpo. Estes doshas podem mudar ao longo da vida, em resposta ao ambiente, dieta, estilo de vida e até mesmo ao estado emocional. Antes de uma massagem, é feito um diagnóstico através de um questionário específico que ajuda a identificar o dosha predominante no momento, o que permite personalizar o tratamento de forma eficaz. Esse diagnóstico oferece uma visão sobre os desequilíbrios que podem existir no corpo e ajuda a criar uma experiência mais alinhada com o bem-estar individual, explica-nos Emilie.

Será loucura pensarmos que existe uma dor boa? A verdade é que quanto pior estivermos fisicamente, mais dor podemos sentir. E é um misto de dor e alívio que vamos experimentando ao longo de 80 minutos, culminando com a massagem no couro cabeludo e a aplicação do óleo.

Na minha própria experiência com o tratamento Shirodhara, senti uma sensação imediata de alívio e calma. Quando o óleo morno começou a fluir sobre a minha testa, não era apenas o calor que me envolvia, mas uma quietude profunda que parecia irradiar por todo o corpo. A mente, normalmente sobrecarregada com os ruídos do dia a dia, encontrou finalmente um espaço de tranquilidade. Durante aqueles minutos, o tempo parecia esticar-se, dando-me a oportunidade de simplesmente estar, sem pressas, sem preocupações. Quando terminei, a sensação de renovação e clareza mental que permaneceu comigo ao longo do dia foi indescritível.

Serenity – The Art of Well Being

Maria D’Orey também fala sobre como o Serenity tem adaptado os seus tratamentos ao longo dos anos, mantendo-se na vanguarda do setor: “O futuro dos spas de luxo será marcado por uma abordagem mais sustentável e consciente, onde o bem-estar do cliente está alinhado com o respeito pelo meio ambiente. A crescente procura por produtos orgânicos e tratamentos sustentáveis será uma das grandes tendências. No Serenity já utilizamos produtos de origem natural, livres de químicos agressivos, garantindo que os nossos processos minimizam o impacto ambiental”, acrescentando que “estamos empenhados em continuar a proporcionar experiências que equilibram luxo, bem-estar e sustentabilidade, com a excelência que nos caracteriza e que faz do Serenity uma referência no setor.”

Para celebrar o Dia da Mulher, o Serenity oferece uma experiência única e revitalizante. Durante o mês de março, será possível desfrutar da massagem corporal Kundalini de 50 minutos, por 98€, que promove um relaxamento profundo, ao mesmo tempo que desperta a energia interior e proporciona uma conexão revitalizante.

A marca Serenity é agora reconhecida não só em Portugal - no Hyatt Regency, em Lisboa, no Sheraton Cascais Resort e no Pineclifs - mas também em destinos como o Fairmont The Palm, no Dubai. Cada um com uma abordagem que respeita as características locais e culturais, mantendo-se fiel à identidade que a marca desenvolveu desde o início.

Serenity Dubai

“No Pine Cliffs Resort, por exemplo, valorizamos uma abordagem holística integrada na beleza natural do Algarve, que responde à procura crescente por experiências de bem-estar no sul da Europa. No Hyatt Regency Lisboa, tendo em conta o perfil urbano e internacional dos clientes, o foco está na sofisticação e no equilíbrio entre relaxamento e revitalização. Já no Fairmont The Palm, no Dubai, incorporamos elementos de luxo e tratamentos exclusivos que refletem as preferências de um mercado altamente exigente. Esta singularidade, que caracteriza cada um dos nossos espaços, permite-nos oferecer experiências únicas”, conclui Maria D’Orey.

A experiência Serenity não é só sobre o ambiente ou os tratamentos. É também sobre a integração de cada momento e a busca pelo equilíbrio entre o corpo e a mente, que hoje em dia nos é tão caro.

O SAPO Lifestyle visitou o Serenity – The Art of Well Being a convite do mesmo.