Este spa faz-nos viajar até Bali e “Sentir Lisboa” ao som de fado

É no recém-inaugurado Hyatt Regency Lisboa, em Belém, que encontramos o Serenity Spa Lisboa, que faz parte da insígnia de spas de luxo Serenity – The Art of Well Being, que se junta à flagship da marca que tem presença no Pine Cliffs Resort, em Albufeira, e no Sheraton Cascais Resort. Trata-se de um spa citadino que abriu portas no final de 2022, mas que nos quer fazer esquecer onde estamos.

Essa tentativa começa precisamente na decoração do espaço, algo bem diferente daquilo que estamos habituados a encontrar num spa de cidade. No corredor ouvimos o som da água que ajuda a dar ambiente ao caminho que nos guia para os gabinetes a meia luz.

A área de relaxamento é completamente diferente daquilo a que estamos habituados. Dividida por cápsulas temos um ambiente de “uma certa reclusão e afastamento entre as pessoas, que assim conseguem estar mais à vontade”, afirma Margarida Fidalgo, Marketing & Communication Specialist do hotel.

créditos: Divulgação

Com uma área superior a 1000 m2, o spa soma nove salas de tratamento, uma delas dupla a pensar em casais, e um Oásis Termal equipado com sauna, banho turco, jacuzzi, piscina interior aquecida, fonte de gelo, dois chuveiros sensoriais e área de relaxamento. “Quem vem ao nosso spa tem também incluído o Oásis Termal. O mesmo não acontece com pessoas de fora. Qualquer pessoa pode aceder a este espaço, mas tem de pagar um valor”, explica a responsável de comunicação do hotel.

Um dos ex-libris do Serenity Spa Lisboa é a Aurum Suite, onde se destaca o grande lustre feito com cristais Swarovski, uma suite privada de spa “em que todas as comodidades que temos na área termal acabam por estar reunidas nesta sala”, explica-nos Margarida Fidalgo. Pensada sobretudo para ocasiões especiais, como despedidas de solteira ou casais em lua de mel, a sua utilização não tem limite, sendo requisitada por famílias, que assim acabam por ter mais privacidade.

A suite conta com uma zona lounge, jacuzzi, banho turco, sauna e chuveiro sensorial. Os preços começam nos 150€ para 60 minutos ou 350€ para 180 minutos, para casal. Para grupos pequenos, o preço está sob consulta.

créditos: Divulgação

Outro dos destaques do spa são os tratamentos de assinatura, nomeadamente o “Sentir Lisboa” (180€), que combina propriedades terapêuticas de ingredientes locais. E é este tratamento que somos convidados a experimentar.

Somos encaminhados para o gabinete pela terapeuta Daniella Conti que nos explica o tratamento, com duração de 80 minutos e que está divido em três partes, numa conjugação de exercícios respiratórios, esfoliação corporal e massagem relaxante. Outra nota: ao contrário do normal neste tipo de oferta, a banda sonora faz-se ao som de fado, ou não fosse este um convite para sentir Lisboa.

“Vamos iniciar com uma exfoliação corporal, com sal do Samouco e algas agarófilas, ou agár-agár, que é encontrado na costa atlântica que banha as nossas praias. Depois iniciamos a segunda parte com uma inalação de um óleo essencial de manjerico, que é muito popular pelos Santos. Este óleo essencial ajuda a promover a redução de stress e de ansiedade, ou seja, vai preparar o corpo para receber a massagem - que também é uma homenagem aos nossos descobrimentos - de média pressão, feita com um óleo essencial de canela e gengibre. Tem ação anti-inflamatória a nível muscular, auxilia no sistema imunitário e aumenta o fluxo sanguíneo do corpo. Finalizamos com uma bruma refrescante de óleo de manjerico e no final vai desfrutar do nosso chá de pastel de nata, na área de relaxamento”, remata.

Ao longo de 80 minutos, Daniella vai-nos conduzindo por esta experiência que tem paralelo com os outros spas da insígnia, nomeadamente o “Sentir Cascais” (que o SAPO Lifestyle também já experimentou) e o “Sentir Algarve”. Terminamos esta viagem sensorial numa das cápsulas com o chá de pastel de nata, numa experiência que grita Lisboa em todos os seus momentos, com as associações aos principais produtos da capital.

No menu do Serenity Spa Lisboa há uma grande seleção de tratamentos de corpo, faciais, massagens, serviço de manicure e pedicure, mas também opções para crianças e tratamentos específicos para grávidas.

O ACTIVE by Serenity tem três opções de membership. créditos: Divulgação

Adjacente ao spa, encontramos também o ginásio ACTIVE by Serenity, com mais de 300m2 distribuídos entre um ginásio, duas salas para aulas de grupo, como pilates ou bicicleta, e um espaço exterior, com programas de força, perda de peso, reabilitação, entre outros.

Há três opções de membership ACTIVE by Serenity, com uma mensalidade a partir de 75€, com hipótese acesso ao Oásis Termal do spa, dependendo da modalidade subscrita. Este espaço está disponível 24 horas por dia, sendo que há supervisão de segunda a sexta-feira entre as 7h e as 21h, sábados entre as 7h e as 19h e domingos entre as 8h e as 17h.

Para complementar a oferta de treino e wellness, encontramos o restaurante ZEST, “o nosso restaurante de comida saudável, estrategicamente localizado ao lado do ginásio para quem quer uma alimentação mais adequada às suas necessidades”, afirma Margarida Fidalgo.

Com entrada a partir do jardim interior do hotel, aqui podemos encontrar refeições como pequeno-almoço e almoço, mais saudáveis e com ingredientes locais frescos. Uma sugestão para ir no pós-treino ou depois de um tratamento.

O SAPO Lifestyle visitou o spa a convite do Hyatt Regency Lisboa.