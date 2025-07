Julia Roberts tirou um tempinho a dois e no meio da natureza para celebrar uma data especial com o marido, Danny Moder.

Foi no dia 4 de julho de 2002 que o casal deu o nó, e a data foi celebrada no final da semana passada com um acampamento.

Como a própria atriz mostrou na sua página de Instagram, o casal foi acampar e há uma fotografia que regista esse mesmo momento. Na imagem podemos ver os pés de ambos e perceber que se encontram dentro de uma tenda no meio da natureza.

"Tu + eu = 23", pode ler-se na legenda do registo fotográfico que Julia Roberts publicou na sua página de Instagram.

A história de amor de Julia Roberts e Danny Moder e a família que construíram juntos

Julia Roberts, de 57 anos, e Danny Moder, de 56, conheceram-se quando trabalharam juntos nas filmagens de 'A Mexicana', em 2001. Um ano depois deram o nó e construíram uma família juntos.

Foi no dia 28 de novembro de 2004 que o casal deu as boas-vindas aos filhos mais velhos, os gémeos Hazel Patricia e Phinnaeus Walter.

Na altura que estava grávida dos gémeos, a atriz estava a filmar 'Ocean's 12' com George Clooney. E chegou até a viajar para Itália para ficar hospedada na casa do ator e colega, no Lago Como.

Três anos depois, mais precisamente no dia 18 de junho de 2007, viram nascer o terceiro filho, Henry Daniel, de 18 anos.

Foi em dezembro de 2006 que um representante de Julia Roberts confirmou à People que a atriz estava grávida pela segunda vez, e o menino nasceu no ano seguinte.

Julia Roberts tentou sempre proteger a privacidade dos filhos, aliás, raramente publica fotografias dos jovens nas redes sociais.

"Tentamos proteger os nossos filhos. Só queremos ter a nossa vida familiar e não ter ninguém a invadir-nos", partilhou a atriz em conversa com o USA Today em 2013.

Tendo uma carreira de atriz, Julia Roberts costuma viajar com frequência - sobretudo por causa de filmagens ou antestreias. Apesar de estar sempre muito ocupada quando faz essas mesmas viagens, isso não torna a distância dos filhos mais fácil.

Ao recordar as filmagens de 'Bilhete para o Paraíso', em 2022, a atriz explicou que teve de estar alguns meses na Austrália, longe de casa e dos filhos, e foram os Clooney quem a ajudou nessa altura.

"Os Clooney salvaram-me da solidão e do desespero. Estávamos numa bolha, e foi o período mais longo em que já fiquei longe da minha família. Acho que não passava tanto tempo sozinha desde os meus 25 anos", disse em entrevista ao The New York Times em setembro de 2022.

Numa entrevista ao 'CBS Sunday Morning', em outubro de 2022, recorda a People, Julia Roberts destacou que embora a carreira de atriz seja "um sonho realizado", este não foi o único que conseguiu concretizar.

"A vida que construí com o meu marido, a vida que construímos com os nossos filhos. Isso é o melhor: voltar para casa radiante no fim do dia, voltar para eles", partilhou.

