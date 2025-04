Julia Roberts foi 'apanhada' com o filho Henry quando foi assistir ao espetáculo do amigo próximo George Clooney na Broadway, na terça-feira. Um momento raro, pois são muito poucas as vezes que o filho da atriz surge em público.

Julia Roberts fez questão de apoiar o colega e amigo - com quem mantém uma amizade de 24 anos. Mas não foi sozinha, tendo estado ao lado do marido, Daniel Moder, e do filho Henry, de 17 anos. Aliás, foi precisamente a sua companhia, o filho, que saltou à vista na imprensa internacional.

Julia Roberts e Daniel Moder, recorde-se, têm ainda em comum os filhos gémeos Hazel e Phinnaeus, que nasceram em novembro de 2004.

De referir ainda que George Clooney está atualmente com a peça 'Good Night and Good Luck', onde interpreta Edward R. Murrow, no Winter Garden Theatre, em Nova Iorque.

Leia Também: 'Pretty Woman' estreou-se há 35 anos (veja o antes e depois dos atores)