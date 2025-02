George Clooney tem um novo projeto profissional que o levou a trocar a zona da Provença, em França, por Nova Iorque, nos Estados Unidos.

O ator vai-se estrear na Broadway em março, na peça 'Good Night, and Good Luck', que estará em cena até junho, noticia a Hello!.

A mudança impacta também a vida da mulher, Amal Clooney, e dos gémeos Alexander e Ella, que têm de trocar de país por causa do pai.

Durante uma entrevista no 'The Late Show with Stephen Colbert', o ator revelou que os filhos adoram Nova Iorque, explicando que "fazer uma peça é bom por causa do horário, porque se trabalha à noite e consegue-se ver as crianças durante o dia".

Leia Também: Namorado de Rita Pereira diverte fãs ao posar com os dois filhos