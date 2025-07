Vanessa Martins e David Soares estão noivos! A novidade foi anunciada pela influencer, que mostrou aos seguidores o anel de noivado e falou sobre o pedido de casamento.

Numa publicação que Vanessa Martins fez na sua página de Instagram logo pela manhã deste sábado, dia 5 de julho, a influencer e empresária contou que foi pedida em casamento pelo companheiro durante as férias por Sardenha.

Ao lado de uma fotografia que captou pouco depois de ficar noiva, Vanessa Marins contou: "Inesperadamente isto aconteceu nas férias da Sardenha! O David Soares surpreendeu-me com um pedido de casamento na Costa Esmeralda, preparou tudo em Portugal e eu não desconfiei de nada."

"Foi lindo e perfeito só como ele sabe fazer. O David é a minha alma gémea e eu não podia estar mais feliz por isto ter acontecido. Sim para sempre", destacou de seguida.

"Tirámos esta fotografia momentos depois para enviar aos nossos amigos. Chegámos a Portugal e contámos aos nossos familiares. E agora a vocês que acompanham a minha vida desde sempre, não podia deixar de vos dizer o quanto estamos felizes", explicou, por fim.

Após ter partilhado a novidade com quem a segue no Instagram, Vanessa Martins recebeu várias manifestações de carinho na caixa de comentários.

"Parabéns", reagiu Cristina Ferreira e Luís Borges. "Owww, parabéns, parabéns", pode ler-se na mensagem de Catarina Gouveia.

O início da relação depois do fim do casamento com Marco Costa

Vanessa Martins 'assumiu' a relação publicamente com David Soares, mais conhecido como DavidGYT, em 2023. Na altura, a influencer surpreendeu ao mostrar uma fotografia em que aparecia a receber um carinhoso beijinho de David Soares. Veja ou recorde aqui.

Esta relação chega anos depois de Vanessa Martins se ter separado de Marco Costa. Foi em agosto de 2020 que o ex-casal comunicou o divórcio.

"Por todo o carinho que nos deram ao longo destes quase sete anos, eu e a Vanessa queremos comunicar que estamos divorciados", disseram na altura num comunicado que foi partilhado nas redes sociais.

"A vida a dois só faz sentido quando felizes e, apesar da nossa relação amorosa ter terminado, a amizade e as memórias que criámos serão eternas", acrescentaram, ainda, na época. Veja o recorde aqui.

Depois da separação, o ex-casal viveu alguns momentos menos bons por causa do cão que adotaram, Sadik, com Marco Costa a acusar a 'ex' de o impedir de ver o patudo.

Assunto que está, entretanto, 'encerrado', pelo menos dos comentários nas redes sociais.

Marco Costa, de lembrar também, refez a sua vida ao lado de Carolina Pinto. Em 2022, o famoso pasteleiro e ex-concorrente de 'Casa dos Segredos' pediu a companheira em casamento.

Apesar de ainda não terem dado o nó, o casal já deu as boas-vindas à primeira filha em comum, a pequena Maria Emília, que nasceu no dia 22 de janeiro de 2023. A menina veio juntar-se a Vicente, que é fruto de uma relação anterior de Carolina Pinto.

