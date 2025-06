Aos 34 anos, Marco Costa é um empresário de sucesso. O pasteleiro, que ficou conhecido após participar no reality show 'Casa dos Segredos', em 2011, conseguiu aproveitar o seu talento para a pastelaria e abrir uma casa que hoje é referência no ramo: a 'Receitas com Segredos'.

A receita da torta de laranja, a especialidade da casa, era do pai, conforme Marco referiu numa entrevista no podcast 'Conversas de Elite'.

"Quando entrei na Casa dos Segredos, a torta de laranja era a receita do meu pai e, de repente, tenho uma torta de laranja - era a receita do meu pai - que se torna um sucesso e é o sustento da minha família inteira.

A minha mãe, a minha irmã e a minha avó trabalham comigo e tu ficas assim: 'fogo pai, obrigado!' Tento sempre manter a dedicação que ele tinha, o meu era um pasteleiro de excelência e é por isso… É a maneira de eu manter. Há dias que eu penso assim: 'vou deixar isto, mas depois lembro-me do meu pai e digo: 'não, eu prometi que ia manter o meu pai vivo para sempre'. E vou fazer sempre bolos. Posso até entrar no imobiliário, abrir um restaurante de sushi, meter-me em coisas totalmente diferentes… 'Muda as tuas folhas, não te esqueças as tuas raízes'.

Numa outra partilha, a propósito da sua participação no evento ICON, Marco Costa realçou este ponto uma vez mais.

"Trabalho diariamente para honrar o talento e dar continuidade à arte do meu pai – ser pasteleiro. Muitos de vocês ficaram a conhecer-me na passagem por um reality show, onde a receita da torta de laranja ficou popular, abri a minha fábrica, abri lojas e estive presente em centenas de workshops de norte a sul do país. Em 2016 lancei o meu primeiro livro que foi um sucesso absoluto e ficou no top de vendas nacional durante vários meses. Hoje tenho uma comunidade digital que adoro, com centenas de milhares de pessoas que me acompanham.

Entende-se então que o pai é a grande inspiração de Marco Costa que surpreende os seguidores com a sua energia inesgotável para se dedicar os mais diversos negócios.

O restaurante de sushi...

Em maio de 2023, Marco Costa decidiu aumentar a sua carteira de investimentos e abrir um restaurante de sushi em parceria com o amigo Reginaldo Honorato.

"Hoje, dia 18 de maio, começa uma nova aventura. Abrimos as portas do Tokei Sushi House, um novo restaurante de sushi para vocês. Meu irmão, Honorato, obrigado por me teres feito entrar neste barco que tenho a certeza que navegará bem longe! Para ti e sobre ti, deixo esta frase: 'quando você se cerca de pessoas que te inspiram e te impulsionam para cima, você começa a jogar outro jogo'. Está na hora do jogo começar! Se sonhamos podemos voar", referiu à época, visivelmente orgulhoso.