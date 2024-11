Marco Costa foi convidado do programa 'Bom dia Alegria', do canal V+, no passado dia 26 de novembro. Em conversa com Zé Lopes e Merche Romero, o pasteleiro acabou por falar da humildade que o caracteriza.

Marco referiu que, apesar de ter alguns bens materiais, tem também os pés bem assentes na terra.

"Quando eu digo que tenho alguns luxos que o trabalho me proporciona, não me considero mais pessoa do que quando não os tinha. Tenho bons carros e carrego um carro cheio de laranjas. O pessoal diz: 'como é que és capaz de carregar esse carro cheio de laranjas?' São as laranjas que me pagam o carro. Mas eu sou a mesma pessoa a andar na carrinha da empresa, como sou a andar no meu carro de família ao fim de semana", concluiu o empresário.

Marco afirmou ainda não se importar com os bens que as pessoas que o rodeiam têm. "Há pessoas que acham que o dinheiro compra alguma coisa, eu é-me igual o dinheiro que vocês têm", confessou o pasteleiro.

