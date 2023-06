1. Vitamina C

O abacaxi é uma excelente fonte de vitamina C, com cerca de 47% da quantidade diária recomendada para uma porção de 100 g. A vitamina C desempenha um papel fundamental na saúde do sistema imunológico, auxiliando na produção de colágeno, na cicatrização de feridas e na proteção contra danos causados pelos radicais livres.

2. Bromelina

O abacaxi contém uma enzima chamada bromelina, que é encontrada principalmente no talo da fruta. A bromelina tem propriedades anti-inflamatórias e pode auxiliar na digestão, quebrando proteínas e promovendo a absorção de nutrientes. A bromelina pode ter efeitos positivos na redução da inflamação e no alívio de sintomas de condições como artrite.

3. Manganês

O abacaxi é uma boa fonte de manganês, fornecendo cerca de 76% da quantidade diária recomendada para uma porção de 100 g. O manganês desempenha um papel importante no metabolismo energético, na formação de ossos e tecidos conjuntivos, e na proteção contra danos oxidativos.

4. Fibras

O abacaxi é uma fruta rica em fibras, que desempenham um papel crucial na saúde digestiva. A fibra ajuda a promover a regularidade intestinal, previne a obstipação e pode auxiliar na redução do colesterol. Além disso, a fibra proporciona uma sensação de saciedade, o que pode ser útil para controlar o peso.

5. Antioxidantes

O abacaxi contém uma variedade de antioxidantes, incluindo vitamina C, bromelina e compostos fenólicos. Os antioxidantes ajudam a combater os radicais livres, que são moléculas instáveis ​​que podem causar danos às células e contribuir para o envelhecimento precoce e o desenvolvimento de doenças crónicas.

6. Baixo teor calórico

O abacaxi é uma opção de baixa caloria, com cerca de 50 calorias para uma porção de 100 g. Isso torna este fruto uma escolha saudável para pessoas que desejam controlar o peso ou simplesmente seguir uma dieta equilibrada.

7. Hidratação

O abacaxi possui alto teor de água, ajudando a manter o corpo hidratado. A hidratação adequada é essencial para o funcionamento adequado do organismo, ajudando na regulação da temperatura corporal, transporte de nutrientes e eliminação de resíduos.

8. Vitamina B6

O abacaxi contém vitamina B6, que desempenha um papel fundamental no metabolismo de proteínas e hidratos de carbono, na produção de neurotransmissores e na função adequada do sistema imunológico. A vitamina B6 também desempenha um papel importante na formação de glóbulos vermelhos e no desenvolvimento cerebral durante a gravidez e a infância.