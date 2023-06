1. Incluo uma variedade de frutas e vegetais na dieta diária?

Alimentos funcionais como frutas e vegetais são ricos em antioxidantes, vitaminas, minerais e fibras, que têm um impacto positivo na saúde. Consumir uma variedade de frutas e vegetais coloridos pode fornecer uma ampla gama de compostos benéficos.

2. Consumo grãos integrais regularmente?

Grãos integrais, como aveia, quinoa, arroz integral e pão integral, são ricos em fibras, vitaminas do complexo B e minerais. Estes alimentos ajudam a manter um sistema digestivo saudável e fornecem energia de forma gradual ao longo do dia.

3. Consumo fontes de proteína magra, como peixe, frango ou leguminosas?

Alimentos ricos em proteínas magras fornecem aminoácidos essenciais e nutrientes importantes para a saúde muscular e reparação celular. Além disso, peixes como salmão e sardinha contêm ómega-3, um ácido gordo com propriedades anti-inflamatórias.

4. Ingiro laticínios ou alternativas vegetais fortificadas com cálcio e vitamina D?

O cálcio e a vitamina D são essenciais para a saúde óssea. Certifique-se de incluir fontes de cálcio, como leite, iogurte ou queijo, na sua dieta diária. Se preferir alternativas vegetais, verifique se estão fortificadas com cálcio e vitamina D.

5. Consumo regularmente alimentos ricos em ómega-3, como nozes, sementes de linhaça ou óleo de peixe?

O ómega-3 é um ácido gordo essencial com propriedades anti-inflamatórias e benéficas para a saúde do coração e do cérebro. Certifique-se de incluir regularmente fontes de ómega-3 na sua dieta.

6. Consumo alimentos fermentados, como iogurte natural?

Alimentos fermentados são ricos em probióticos, que ajudam a manter um microbioma intestinal saudável. Estes alimentos incluem iogurte natural, chucrute, kefir e tempeh.

7. Consumo regularmente alimentos ricos em antioxidantes, como bagas, curcuma ou chá verde?

Os antioxidantes ajudam a combater os radicais livres e protegem o corpo contra danos oxidativos. Inclua alimentos ricos em antioxidantes, como bagas, curcuma, chá verde, na sua dieta.

8. Consumo fontes de fibras, como legumes, grãos integrais ou sementes?

As fibras são importantes para a saúde digestiva e auxiliam no controlo do peso e níveis de açúcar no sangue.

9. Ingiro regularmente alimentos ricos em fitoquímicos, como alho, cebola ou brócolos?

Os fitoquímicos são compostos vegetais benéficos para a saúde. Inclua alimentos como alho, cebola, brócolos e outros vegetais crucíferos na sua dieta para aproveitar os benefícios destes fitoquímicos.

10.Consumo com moderação alimentos ricos em polifenóis, como vinho tinto, chocolate amargo ou chá?

Os polifenóis são compostos com propriedades antioxidantes encontrados em alimentos como vinho tinto, chocolate amargo e chá. Consuma esses alimentos com moderação para obter os benefícios dos polifenóis.