1. Leia os rótulos dos alimentos

Verifique os níveis de sódio nos produtos embalados e escolha opções com menor teor de sal.

2. Cozinhe em casa

Preparar as suas refeições em casa permite-lhe controlar a quantidade de sal adicionada aos alimentos.

3. Use ervas e especiarias

Experimente temperar os alimentos com ervas frescas, especiarias, alho, cebola e limão para adicionar sabor sem acrescer a quantidade de sal.

4. Evite alimentos processados

Muitos alimentos processados, como salgadinhos, enchidos e enlatados, contêm altos níveis de sódio. Opte por alimentos frescos e naturais.

5. Limite o uso de molhos pré-preparados

Molhos para saladas, ketchup, molho de soja e outros molhos prontos podem ser ricos em sódio. Prepare os seus próprios molhos caseiros com ingredientes de baixo teor de sal.

6. Enxague alimentos enlatados

Se usar alimentos enlatados, enxague-os em água antes de usá-los para remover parte do sódio do líquido da conserva.

7. Reduza gradualmente

Diminua o consumo de sal aos poucos. O seu paladar ajustar-se-á com o tempo e começará a apreciar o sabor natural dos alimentos.

8. Evite o saleiro à mesa

Retire o saleiro da mesa para evitar o hábito automático de adicionar sal às refeições.

9. Experimente alternativas ao sal

Existem substitutos do sal disponíveis no mercado, mas é importante usá-los com moderação. Consulte um profissional de saúde antes de utilizá-los.

10. Esteja atento ao sal "oculto"

Alimentos como cereais matinais, sopas enlatadas e alimentos processados podem conter quantidades surpreendentes de sal. Uma vez mais, esteja atento aos rótulos de forma a poder fazer escolhas mais saudáveis e cumprir as quantidades diária admissíveis de consumo de sal.