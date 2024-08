A barriga de grávida de Margot Robbie cresceu a olhos vistos. A atriz, que deu vida à icónica 'Barbie', não passou despercebida aos paparazzi esta segunda-feira, dia 26 de agosto, na zona de Sardenha, Itália.

Fotografias reveladas pela revista People mostram Margot de barriga de fora na companhia do marido, Tom Ackerley.

Note-se que este será o primeiro filho do casal que se conheceu em 2013. Tal aconteceu durante as filmagens de 'Suite Française', no qual Tom trabalhou enquanto assistente de direção. Os dois deram o nó no final desse ano.

