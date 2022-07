Esqueça tudo aquilo que sabe sobre spas e prepare-se para embarcar numa experiência única a 35 minutos de Lisboa. O Sheraton Cascais Resort é um mundo completamente à parte, a começar pela sua localização e conceito. Situado na Quinta da Marinha, este é um empreendimento de luxo que se insere na categoria de resort e onde os hóspedes e clientes são convidados a relaxar por, praticamente, todas as zonas onde passam.

Este complexo turístico – que conta com 156 quartos, suites e residências permanentes - foi construído em perfeita sintonia com a fauna e flora: a zona exterior está repleta de pinheiros mansos, sendo que praticamente o único barulho que se ouve é o dos pássaros a chilrear (ou o das crianças a brincar à beira da piscina). No interior, a zona mais evidente de todas elas é o spa que, desde 2016, proporciona um vasto leque de tratamentos de bem-estar.

Durante a manhã que o SAPO Lifestyle passou no Serenity Spa – The Art of Well Being, foi-nos dada a oportunidade de experimentar um dos seus tratamentos de assinatura: o Sentir Cascais. De acordo com Sofia Martinho, terapeuta no spa há diversos anos, este é composto por três momentos distintos - esfoliação, envolvimento e massagem localizada – e têm inúmeros benefícios para a pele. “A esfoliação é boa para eliminar as peles mortas e preparar a pele para o envolvimento que vem em seguida, que é feito com argila branca e vinho tinto, e que vai ajudar na sua regeneração. Este fica a atuar durante 10-15 minutos para fazer com que haja uma ativação da circulação e depois ligamos a manta térmica para haver uma potencialização do produto em si. De seguida fazemos uma massagem de relaxamento localizada nas costas e tratamos do resto do corpo com um óleo essencial”, explicou em detalhe sobre a sessão que é intercalada com dois duches numa das novas salas deste espaço.

Uma das particularidades do Serenity Spa - que é uma das marcas do grupo United Investments Portugal juntamente com o Sheraton Cascais Resort – é a exclusividade e originalidade dos seus serviços, daí a aposta na criação de um tratamento único onde todos os seus clientes pudessem sentir na pele aquilo que a região de Cascais tem de melhor: o relaxamento do mar e da natureza. Daí o nome escolhido. Outro aspeto interessante é o facto deste ser confeccionado apenas com produtos da zona.

“O Sentir Cascais consiste [na utilização] em produtos regionais. Começando pela esfoliação com flor de sal e a areia do Guincho, que tem tudo a ver com a serra de Sintra e a costa Atlântica”, afirma a terapeuta, que elucida, em detalhe, sobre a proveniência da matéria-prima utilizada no tratamento e do processo de mistura que é feita de forma manual. “Somos nós que apanhamos a areia do Guincho, a flor de sal é adquirida por nós, o vinho [de Colares] e a argila branca é o fornecedor que nos traz. A preparação do esfoliante e do envolvimento, que consiste em misturar a argila com a água e com o vinho tinto, somos nós que fazemos. Há toda uma envolvência na preparação do tratamento: a começar no gabinete até ao cuidado com os produtos em si.”

Ao longo de 80 minutos é possível respirar fundo, fechar os olhos e relaxar. À medida que o tempo vai passando, é impossível não sentir o seu efeito - quase mágico - no corpo e na mente, permitindo-nos fazer esquecer praticamente tudo o que se passa à nossa volta. Outros elementos que têm um papel importante em todo o processo de relaxamento são a temperatura, a luz e o som ambiente que nos acompanham durante toda a sessão. “A música tem a ver com a nossa região: apanha um pouco do mar, com a envolvência da serra e os violinos”, esclarece Sofia Martinho.

Apesar de este não ser a única opção de assinatura, o Sentir Cascais é o grande destaque do spa que foi inaugurado em 2016 e que, em maio deste ano, reabriu ao público após ter sido totalmente renovado. Uma das principais alterações centrou-se nos gabinetes de tratamento que, após obras de ampliação, permitiram um alargamento desta área crucial do spa. “Temos mais uma sala de casal, uma sala de tratamento e colocamos duches para conseguirmos dar resposta a todos os pedidos e dar uma maior comodidade ao cliente”, diz a terapeuta sobre esta zona que agora oferece, no total, seis gabinetes individuais e dois duplos. Mas as novidades não se ficam por aqui. De forma a proporcionar uma maior tranquilidade e serenidade a todos os visitantes, o Sheraton Cascais Resort decidiu alargar e dar um novo visual à zona onde terminamos o Sentir Cascais: a área de relaxamento. Aqui somos presentados com um copo de vinho da freguesia de Colares e que somos convidados a relaxar, mais uma vez, onde a única coisa que nos rodeia é o som do cair da água.

Todos aqueles que escolherem o Serenity para tratar de si, mas tiverem dúvidas da opção mais indicada o spa distingue-se por prestar um serviço de aconselhamento a todos os seus clientes de acordo com as suas necessidades específicas, não fosse o seu objetivo oferecer um atendimento de excelência. Outro dos seus pontos fortes é a diversidade de tratamentos que oferece, como é o caso das massagens (tradicionais e orientais), tratamentos faciais (hidratação, luminosidade e anti-idade) ou de corpo e rosto (esfoliações, envolvimentos, depilações, manicure e pedicure). De forma a diversificar a sua oferta no campo do bem-estar, o Serenity tem apostado também em tratamentos alternativos e que não são tão comuns numa ida ao spa.

Sheraton Cascais Resort Morada: Rua das Palmeiras, Lote 5 - Quinta da Marinha 2750-005 Cascais Email: info@sheratoncascaisresort.com Contacto: 214 829 100 Serenity Spa - The Art of Well Being Horário: Aberto todos os dias entre as 10h - 19h Email: serenity.spa@sheratoncascais.com Contactos: 214 829 140 / 910 351 099

“No Pine Cliffs [que é outra das unidades hoteleiras do grupo onde existe Serenity Spa] já temos alguns programas pensados dessa forma e aqui estamos a desenvolvê-los. Com o mundo como ele aconteceu nos últimos dois anos, há muitas pessoas com a sua saúde mental afetada e que procuram programas de sono, programas de ansiedade e nós completamos essas experiências. Em vez de ser só a massagem, ter também uma meditação de paz, de serenidade ou do coração, algumas alternativas através da alimentação com programas nutritivos e específicos para cada necessidade. Temos também uma marca em que fomos pioneiros e que trouxemos para o spa que é a CBD: com o princípio ativo da canábis, mas sem a sua toxicidade e que é utilizado em todo o mundo. A procura mudou no wellness e nós tentamos acompanhar essa tendência”, explica Carla Caldeira, spa supervisor no Sheraton Cascais, que atualmente tem à disposição dos clientes diversos pacotes que lhes permitem também ir em família, com amigos ou até durante uma despedida de solteira.

Na zona contígua ao ginásio os hóspedes e clientes têm ainda à sua disposição uma área termal onde vão encontrar uma piscina de hidroterapia, sauna e banho turco suplementada por diversas espreguiçadeiras que convidam ao relaxamento. O facto de toda a extensão da zona de spa & fitness ser envidraçada, permitindo que possa tratar de si ao mesmo tempo que contempla o jardim interior zen que existe dentro do resort. Apesar de poderem ser utilizados de forma isolada, estes espaços devem servir como método de preparação para as massagens feitas em gabinete. E desengane-se quem pensa que este é um espaço apenas frequentado pelo sexo feminino.

Apesar de estarem em maioria, a verdade é que há cada vez mais homens a ir ao spa, seja para momentos de relaxamento ou para cuidarem da pele. “Eles são grandes clientes porque aconselham-se, confiam e se fazem um compromisso connosco vão cumprir aquilo que lhe estamos a dizer. Acredito verdadeiramente que é um setor em crescimento”, refere Filipa Mendes, spa manager desta unidade hoteleira, durante uma visita guiada pela receção, que agora está mais ampla e com um visual clean, e onde nos dá a conhecer algumas das marcas e produtos exclusivos com que trabalham.

Tendo em conta que este é um setor em crescimento, não é de estranhar que o Serenity já disponha de uma oferta direcionada para as necessidades específicas do público masculino, onde se incluem serviços de manicure, massagens e não só. “Somos dos poucos spas que já tem uma marca específica só para eles: a Gentleman’s Stone”, refere sobre esta linha focada nos cuidados de rosto, barba e cabelo e que pode, facilmente, ser incluída na sua rotina. “Vai muito de encontro aquilo que eles precisam: linhas simples, tratamentos rápidos e coisas que gostam de utilizar”.

Mas nesta unidade hoteleira, o convite ao relaxamento não se cinge apenas às paredes do Serenity Spa. Na parte exterior é possível almoçar no restaurante Glass Terrace - que tem uma esplanada em plena natureza -, descobrir sabores nipónicos no Yakuza by Olivier ou desfrutar de uma tarde na piscina do resort onde não tem que se preocupar com praticamente nada: para além de poder escolher o sítio da sua espreguiçadeira, o espaço tem um serviço de toalhas e o Flow Pool Bar onde é possível beber algo fresco enquanto apanha banhos de sol ao ar livre.

Para quem vem passar uns dias de descanso em família, o resort disponibiliza diversas atividades que os pais podem fazer com os mais pequenos e tem várias áreas criadas para si, como é o caso do Brave Kids, um espaço onde as crianças podem brincar em segurança, uma piscina infantil e ainda um serviço de babysitting.

Um dos próximos eventos a realizar é o Full Moon Yoga, uma aula onde os participantes vão poder praticar esta modalidade nos jardins do resort e debaixo da luz das estrelas. A próxima sessão terá lugar no dia 13 de julho, tem o custo de 15€ e todos os interessados poderão participar mediante marcação.

Para a maioria das pessoas o Sheraton Cascais Resort é sinónimo de luxo, exclusividade e conforto. Mas o que muitos não imaginam é que tranquilidade, serenidade e bem-estar também entram nesta equação. Aceita o convite?