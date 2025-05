Jéssica Vieira esteve esta terça-feira, 27 de maio, no 'Dois às 10', da TVI, para pela primeira vez falar publicamente sobre o fim da relação com Afonso Leitão.

"Foi ele que acabou", contou a ex-concorrente do 'Secret Story 8'.

"Nunca mais falámos, nunca mais tivemos nenhuma conversa, nada, zero", explicou, confirmando que Afonso terminou o namoro por telefone e que desde então nunca mais conversaram.

Questionada por Cláudio Ramos e Cristina Ferreira sobre o facto de ter sentido falta de uma conversa olhos nos olhos, Jéssica disse: "Na altura fazia sentido, agora já não faz sentido nenhum. Já não faz falta".

Apesar de afirmado com clareza que "foi melhor assim", a jovem não escondeu ter passado momentos difíceis depois do termino. Jéssica era bombardeada com fotografias de Afonso e das pessoas com quem este estava.

"Eu sabia o que eu não queria saber e não foi fácil, porque eu gostava", disse.

"Acho que não o conheci, não conheço o Afonso na realidade", referiu ainda sobre o agora ex-namorado, com quem esteve durante cinco meses e de quem se separou há precisamente dois meses.

