Este telemóvel é um mordomo digital que promete organizar a nossa vida

Imagine que está a deambular na rua e sente uma vontade urgente de comer esparguete à carbonara. Onde achar um restaurante italiano que também tenha uma esplanada? Se antes tinha de perder tempo a fazer pesquisas intermináveis no Google, agora só precisa de falar com o telemóvel. Sim, é isso. Improvável, diríamos nós, mas parece que o futuro que nos venderam nos antigos filmes de ficção científica finalmente chegou.

Com a nova série Galaxy S25 da Samsung, a tecnologia deixa de ser um simples acessório e passa a ser um verdadeiro companheiro de vida (e para a vida). Graças à integração de inteligência artificial avançada, o Galaxy S25 presta-se a funcionar como um mordomo pessoal, atento às nossas necessidades, preferências e até ao contexto em que nos encontramos. A promessa da Samsung? Transformar o telemóvel numa extensão natural de quem o usa. E, a parte que nos interessa: em português de Portugal, que vai estar operacional no dia do lançamento, a 7 de fevereiro. Se quiser saber mais detalhes técnicos, veja aqui.

Um assistente que realmente entende as nossas necessidades

O que distingue o Galaxy S25 dos seus antecessores é a sua capacidade de compreender as nossas solicitações como se estivéssemos a falar com um amigo. Precisamos encontrar aquela foto do jantar de aniversário de há dois anos? Basta perguntar. Precisamos de ajustar o tamanho da letra no ecrã? Basta dar a ordem e um comando resolve. E não haverá lugar para pedidos imcompreendidos e respostas desadequadas. Essa é a grande diferença.

E a interação é multimodal – texto, voz, imagens e até vídeos. Por exemplo, se estamos a ver um número de telefone, um mail ou um link no ecrã, com apenas um toque podemos ligar, enviar uma mensagem ou abrir um site. Trata-se de uma simplicidade aliada à inteligência, poupando tempo e eliminando etapas desnecessárias.

“A série Galaxy S25 abre a porta a um verdadeiro sistema operativo de Inteligência Artifical e a uma mudança, não só na forma como utilizamos a tecnologia, mas também na forma como vivemos as nossas rotinas e gerimos o nosso tempo livre”, explicou Bernardo Cunha, Head of PM & Strategy de MX Divison da Samsung.

Este telemóvel é um mordomo digital que promete organizar a nossa vida créditos: Divulgação

Vamos ser criativos sem ter o processo complicado de criação?

Se é daquelas pessoas que adora criar conteúdos, vai sentir que o Galaxy S25 foi feito à medida. Desde fotografias, a vídeos e até mesmo som, a nova linha de smartphones aposta em ferramentas intuitivas que colocam o poder criativo na palma da nossa mão.

O Apagador de áudio é um exemplo que impressiona. Imaginemos que gravamos um vídeo, mas está cheio de ruído. Será possível eliminar o som do vento ou de grandes multidões, enquanto mantemos a voz nítida e clara? Agora é. Graças a um total controlo sobre o tipo de áudio que queremos isolar ou remover, o resultado final, vai ser sem dúvida surpreendente.

A fotografia também entra numa nova dimensão. Com o Modo Expert RAW, podemos ajustar a profundidade de campo ou brincar com filtros de estilo analógico para criar imagens com um toque cinematográfico. O Galaxy Log permite até fazer variações de cor, dignas de um filme profissional.

Gestão de vida simplificada

Uma coisa que ficou clara na apresentação feita aos jornalistas, é que o Galaxy S25 não é apenas um telemóvel. A Samsung quer que ele seja um parceiro para dia a dia. A funcionalidade Now Brief, por exemplo, faz com que seja impossível perdermos um único compromisso ou detalhe importante. Através de sugestões no ecrã de bloqueio, o dispositivo mantém-nos informados sobre o que precisamos de fazer e quando.

Precisa de saber quando é o próximo jogo da sua equipa? O assistente integrado faz a pesquisa e adiciona automaticamente o evento ao seu calendário, sem que seja necessário fazer algum tipo de esforço adicional. Além disso, o Assistente de Notas promete ser um verdadeiro “herói” para quem vive entre reuniões e brainstorms, resumindo conteúdos ou ajustando formatações sem que seja necessário de mudar de aplicação.

Vamos a números

Este telemóvel é um mordomo digital que promete organizar a nossa vida créditos: Divulgação

A série Galaxy S25 já está disponível para encomenda (em pré-venda), com preços que começam nos 939,90€ para a versão de 128GB do Galaxy S25, subindo para 999,90€ nos 256GB e 1.119,90€ nos 512GB. Já o Galaxy S25+ é oferecido em duas versões: 1.199,90€ para o modelo de 256GB e 1.319,90€ para o de 512GB.

O Galaxy S25 Ultra, o modelo mais avançado da linha, tem preços que começam nos 1.499,90€ para a versão de 256GB, passando para 1.619,90€ nos 512GB e chegando aos 1.859,90€ na versão com 1TB de armazenamento.

Até 6 de fevereiro, a Samsung oferece um bónus: quem encomendar o modelo de 128GB receberá automaticamente a versão de 256GB sem custos adicionais – e esta oferta estende-se a todas as capacidades, duplicando o armazenamento sem aumentar o preço. O lançamento oficial no mercado, como já referido, acontece a 7 de fevereiro.

O design do Galaxy S25 também é um destaque, com novas opções de cores que combinam estilo e elegância. O Galaxy S25 Ultra surge em tons premium como Azul Prateado Titânio, Preto Titânio, Branco Prateado Titânio e Cinzento Titânio. Já o Galaxy S25 e o Galaxy S25+ apresentam tons modernos como Azul Marinho, Azul Gelo, Menta e Cinza. Além de estamos a falar de um dispositivo mais fino e resistente que a sua versão anterior.

E este lançamento vem com a promessa de sete anos de atualizações do sistema operativo.

Resumindo: com o Galaxy S25, a Samsung não está apenas a lançar um novo smartphone. Está a redefinir o que significa interagir com a tecnologia. Um dispositivo que entende, organiza e simplifica a nossa vida enquanto eleva a criatividade a novos patamares.

Será que estamos preparados para ter um telemóvel que é praticamente um membro da família? Aparentemente, sim.