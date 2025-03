Jéssica Galhofas e Francisco Vale comunicaram recentemente o fim da relação de ambos, que teve início quando participaram no 'Big Brother 2023'. O agora ex-casal assegurou ter terminado o namoro mas optando por manter a amizade, contudo os rumores de traições e novos romances não param de os 'assombrar'.

Incomodada com as alegadas mensagens de ódio que tem vindo a receber nos últimos dias, Jéssica Galhofas reagiu através das redes sociais.

"Vou falar pela última vez da minha separação com o Francisco. Primeiramente, não houve traição de lado nenhum, parem de ser tão ‘ingénuos’ e deixem de acreditar em tudo o que leem", assegurou.

"Segundo ponto, cada um lida com a separação à sua maneira. Portanto, parem de julgar porque um mete fotos do corpo ou porque o outro mete uma foto com um amigo. Vocês que estão aí desse lado não sabem de nada, não se esqueçam disso. Vir insinuar que um já põe a sua carne no mercado ou que outro já está com outra pessoa é mesmo só ridículo. [...] É fácil mandar mensagens de ódio, isso também eu faria se fosse cobarde como muitos de vocês que não têm nada de interessante para fazer da vossa vida. É triste que muitos só estejam bem com o mal dos outros", continuou.

A antiga concorrente do 'Big Brother' lembrou que o ex-casal está a "seguir a vida" e a fazer a sua "reconstrução pessoal", e reforçou que os dois não estão "em guerras".

© Reprodução Instagram



© Reprodução Instagram

"E já me esquecia do mais importante, cada um faz o que quiser agora da sua vida. Se um estiver a pôr a carne no mercado ou o outro já tenha outra pessoa, o que isso vos diz respeito? Nada. Só a ele e a mim isso diz respeito, portanto f*** para cada um de vocês que só manda mensagens de ódio", rematou.

Francisco Vale, que está neste momento a passar por uma transformação física que envolve perda de peso e tonificação corporal, reagiu igualmente às críticas que tem recebido por mostrar-se em tronco nu.

"'Francisco, desde que a tua relação terminou só queres mostrar o corpo, só show off. Só queres engatar'. Sim, estou mais focado nos meus objetivos físicos e quero partilhar a minha transformação convosco. Deixem de ver mal onde ele não existe. Parem de fazer esses comentários de m***", apelou o jovem.



© Reprodução Instagram

