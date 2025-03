Francisco Vale sofreu uma enorme transformação nos últimos dois meses. O antigo concorrente do 'Big Brother 2023' melhorou a alimentação e focou-se no ginásio, conseguindo resultados impressionantes.

"Dois meses de compromisso, onde o treino aliado a alimentação foi fundamental para este resultado incrível", escreveu Nelson Fernandes, personal trainer do ex-concorrente do 'Big Brother, ao mostrar nas redes sociais fotografias do antes e depois.

"Orgulho enorme no Francisco por ter cumprido com todos os desafios que lhe propus! Melhor estética, postura, saúde e maior autoestima é o que conseguimos", notou ainda.

Eis abaixo as imagens inspiradoras: