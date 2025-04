Márcia Soares decidiu aceitar uma proposta de Francisco Macau para com a ajuda do personal trainer mudar de vida com o objetivo de conseguir nos próximos três meses uma transformação física.

"Estava com uma rotina péssima. Deitava-me super tarde, acordava tarde, alimentava-me mal", assumiu a ex-concorrente do 'Big Brother' e agora comentadora ao marcar presença no 'Dois às 10', da TVI, para falar sobre o tema.

Márcia começou a mudar as suas rotinas, alimentação e atividade física, há apenas uma semana e assume: "Ao início custou-me um bocadinho".

A comentadora pretende perder os quilos a mais, trabalhar o corpo de forma a ficar mais torneado e melhorar os seus hábitos com o objetivo principal de tronar-se uma pessoa saudável.

Leia Também: Márcia Soares usa vestido de Inês Morais em gala do 'Big Brother'