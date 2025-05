Márcia Soares voltou a brilhar na noite de domingo, 4 de abril, com o look escolhido para marcar presença em mais uma gala do 'Big Brother'.

A comentadora oficial das galas do reality show apostou numa criação da marca Atelier Fusion. Um conjunto de blazer e calças com padrão floral, que combinou com um body rendado e transparente.

Rita Pereira já tinha usado este mesmo conjunto numa visita recente ao 'Dois às 10', da TVI.

Também a influenciadora digital Joana Vaz usou o referido coordenado, tal como é possível perceber através do Instagram oficial da marca.

A quem ficou melhor? Espreite as imagens na galeria e tire as suas conclusões.

