O termo presbiopia tem origem numa palavra grega que significa olho velho. Uma dos primeiras manifestações é a necessidade progressiva de afastar os objetos que se tentam focar de forma a conseguir vê-los nitidamente. O esforço de focagem pode provocar importante cansaço visual e dores de cabeça.

O cristalino é uma estrutura gelatinosa, biconvexa, localizada atrás da íris e que tem a capacidade de alterar a sua forma com o objetivo de focar a luz num ponto da retina. Quando olhamos para um ponto distante, as fibras musculares que envolvem o cristalino relaxam e quando olhamos para um ponto perto estas fibras contraem de forma a tornar o cristalino mais curvo, aumentando assim a sua potência dióptrica.

Numa idade jovem o cristalino deverá ser, se saudável, mole e muito flexível. O envelhecimento do cristalino torna-o menos elástico e mais duro com consequente diminuição da capacidade de alterar a sua forma para focar objetos ao perto. Este processo ocorre geralmente a partir da quinta década de vida e de forma progressiva.

Fatores de risco

O principal fator de risco é a idade. No entanto, certas condições oftalmológicas como a hipermetropia e sistémicas como a diabetes mellitus podem aumentar o risco de presbiopia que pode ocorrer em alguns casos mesmo antes dos 40 anos. Também certos medicamentos como alguns anti-depressivos, anti-histamínicos e diuréticos podem antecipar as queixas relacionadas com a presbiopia. Por outro lado, quem tem miopia ou astigmatismos miópicos mantém a sua visão de perto conservada durante mais tempo.

Como é o tratamento?

As opções terapêuticas incluem a utilização de óculos ou lentes de contacto e a correção cirúrgica.

Os óculos são a solução mais simples e segura. Dependendo da situação refrativa de base, os óculos poderão ser apenas para visão ao perto (ex. para leitura), para visão de perto e meia distância (ex. leitura e computador), bifocais, para visão de perto e de longe, com uma linha horizontal que separa as duas graduações ou progressivos, que contemplam todas as distâncias de focagem, sem linhas horizontais nas lentes a separar as diferentes potências dióptricas. Nas duas primeiras opções será necessário remover os óculos para as atividades que não as de perto e meia distância.

Ana Amaro, médica especialista em Oftalmologia

Para quem não gosta de usar óculos as lentes de contacto poderão ser uma opção. É, no entanto, fundamental verificar, em consulta de oftalmologia, que não existem contra-indicações para a sua utilização (ex. blefarites, síndrome de olho seco). A correção da presbiopia com lentes de contacto pode fazer-se com lentes multifocais tendo cada lente de contacto correção da visão de longe e de perto ou pode fazer-se com lentes monofocais com uma técnica denominada monovisão em que se utiliza a correção da visão de longe num dos olhos (geralmente o olho dominante) e a correção de perto no outro olho.

Também é possível utilizar uma lente multifocal num olho e uma monofocal para perto no outro de forma a utilizar os dois olhos para ver ao longe e um olho para ver ao perto.

Cirurgia: outra opção

A correção cirúrgica pode ser feita através de cirurgia laser ou através do implante de lentes intra-oculares. A cirurgia laser altera a forma da córnea, alterando assim a sua potência dióptrica. Na presbiopia, esta técnica pode ser utilizada de forma a melhorar a visão de perto no olho não dominante à semelhança do que acontece com a utilização de lentes de contacto com a técnica de monovisão.

Mesmo após a cirurgia podem ser necessários óculos de perto em determinadas situações visuais mais exigentes. Esta técnica deve ser bem ponderada e discutida com o oftalmologista uma vez que não é reversível. Antes da cirurgia é habitual uma prova com utilização de lentes de contacto em monovisão para testar a capacidade do doente se adaptar. A cirurgia com implante de lente intra-ocular envolve a extração do cristalino e a sua substituição por uma lente.

Existem variados tipos de lentes intra-oculares para a correção da presbiopia. De uma forma geral pode optar-se pela técnica de monovisão ou pelo implante de lentes multifocais. Existem contra-indicações para o implante das lentes multifocais e eventuais efeitos secundários visuais associados devendo cada caso ser estudado e discutido com o paciente.

Um artigo da médica Ana Amaro, especialista em Oftalmologia no Hospital Lusíadas Lisboa.