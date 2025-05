Márcia Soares tem encantado tudo e todos com os visuais que escolhe para usar nas galas do 'Big Brother 2025' e este sábado, dia 17, não foi exceção.

A comentadora do reality show da TVI encantou com um visual romântico ao usar um vestido curto e de alças, cor-de-rosa claro e com padrão floral.

O modelo é do Atelier Fusion e está à venda no website da marca por 265 euros.

Ora veja:

