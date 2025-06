Márcia Soares tem-se destacado pelos looks usados nas galas do 'Big Brother 2025'. A comentadora, que já apostou em visuais com assinatura de Fátima Lopes, escolheu desta vez um vestido preto com 'cunho' de Cristina Ferreira.

Isto porque a peça, um vestido comprido com gola halter, aplicações de brilhantes e corte assimétrico na zona abdominal, é da loja de Cristina Ferreira - a Casiraghi Forever.

O visual de Márcia Soares ficou completo com brincos da Peça Em Ti e um penteado apanhado que realçou a sua beleza e elegância.

A antiga concorrente de 'Big Brother 2023', recorde-se, desempenha atualmente o papel de comentadora dos reality shows da TVI. Márcia marca presença em todas as galas de 'BB 2025' ao lado de Gonçalo Quinaz.

Veja o look completo através das fotografias disponíveis na galeria.

