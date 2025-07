O rapper Plutónio confirmou, este domingo, que foi "notificado" pela Polícia de Segurança Pública (PSP), na madrugada de sábado, após um concerto em Torres Vedras, e adiantou que em causa esteve uma "infração de natureza menor".

"Em relação às notícias em circulação na comunicação social, tenho a dizer que, sim, fui notificado pela PSP e estou em liberdade, porque se trata de uma infração de natureza menor, sem qualquer ligação a crimes de violência ou agressão a um militar da GNR, como estão a insinuar", escreveu João Colaço, conhecido como Plutónio, num comunicado divulgado na rede social Instagram.

Em causa está uma notícia avançada pelo Correio da Manhã, que, citando fontes policiais, indicou que o rapper foi detido por ter estado envolvido numa agressão a um militar da Guarda Nacional Republicana (GNR) com uma barra de ferro.

O artista garantiu, contudo, que a "única coisa em comum" que tem com o caso é o facto de ter acontecido no bairro onde cresceu.

"A única coisa que eu tenho em comum com o caso noticiado, é que se passou em 2015 no bairro onde eu cresci e sempre representei de forma pública (Bairro da Cruz Vermelha)", disse, lembrando que "as pessoas envolvidas já foram julgadas, condenadas, e inclusive já cumpriram pena por isso".

Sublinhando que prefere "ser reservado" em relação à sua "vida privada", Plutónio considerou que é "triste" ter de se pronunciar sobre a detenção por se deparar "com vários órgãos da comunicação social, que se dizem credíveis e rigorosos, a disseminarem uma notícia especulativa, difamatória e que não corresponde de todo à verdade".

Comunicado de Plutónio© Reprodução/ Instagram/ Plutónio

Plutónio, recorde-se, foi detido após um concerto nas Festas de São Pedro, em Torres Vedras, confirmou fonte policial ao Notícias ao Minuto. Segundo a mesma fonte, em causa estava um mandado de detenção emitido pelo Juízo Local Criminal de Cascais, que solicitava "a constituição de arguido" e "termo de identidade e residência".

O rapper foi transportado até à esquadra de Torres Vedras, tendo depois sido libertado.