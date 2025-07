O noivado de Blac Chyna e Derrick Milano chegou ao fim. Foi através das stories do Instagram que o agora ex-casal anunciou o fim da relação de dois anos.

"Após muita oração e reflexão, eu e o Derrick decidimos cancelar o noivado. Amamo-nos profundamente e somos bons amigos, mas ambos acreditamos que a orientação de Deus nos mostrou que este é o caminho certo para os dois, à medida que cada um continua a sua caminhada", escreveu na quinta-feira, dia 3 de julho.

"Que possamos encontrar paz e realização na sua vontade divina, confiando que o seu plano é maior que o nosso", podia ainda ler-se na mesma partilha, cita a People.

Derrick Milano fez uma publicação idêntica nas stories da sua página de Instagram, relata ainda a revista.

Blac Chyna e Derrick Milano começaram a namorar em maio de 2023, mas a relação só ficou 'oficial' no Instagram meses depois, em setembro.

Na altura, partilharam com a People: "Não conseguirás dizer casal poderoso sem mencionar Angela White [nome de nascença de Blac Chyna] e Derrick Gray."

Em outubro de 2024, Blac e Derrick ficaram noivos. O produtor e compositor pediu a companheira em casamento durante a festa de boas-vindas da Howard University.

Derrick Milano subiu ao palco, a dada altura, durante o evento e à frente da multidão de estudantes, ajoelhou-se e pediu Blac Chyna em casamento. Surpreendida, a rapper beijou e abraçou o namorado e disse "sim". Veja ou recorde este momento aqui.

Blac Chyna, recorde-se, é mãe de King, de 12 anos, fruto da relação passada com Tyga, e da filha Dream, de 8 anos, que nasceu durante a relação com o 'ex' Rob Kardashian.

