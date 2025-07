Drake cancelou os restantes espetáculos da digressão Anita Max Win tour, que estavam agendados para atuar na Austrália e Nova Zelândia.

Em fevereiro, o rapper já tinha adiado os quatro espetáculos que ia ter em Sydney, Brisbane e Auckland. Na altura, o representante do artista acrescentou que o rapper estava "a trabalhar ativamente para remarcar estas datas, além de acrescentar alguns concertos", segundo a Rolling Stone Austrália.

No entanto, num comunicado publicado no seu site esta terça-feira, dia 29 de julho, a Live Nation Austrália confirmou que "os espetáculos de Drake, anteriormente adiados na Austrália e Nova Zelândia, foram oficialmente cancelados".

A empresa responsável pela promoção dos espetáculos acrescentou que "apesar dos esforços para encontrar uma solução, o reagendamento dentro do prazo necessário não foi possível".

Foi no dia 26 de fevereiro, o artista, de 38 anos, anunciou que tinha adiado os espetáculos na Spark Arena de Auckland, inicialmente agendados para os dias 15 e 16 de março, bem como as paragens no Brisbane Entertainment Centre, em Brisbane, no dia 4 de março, e no Qudos Bank Arena, em Sydney, no dia 7 do mesmo mês. Estes concertos faziam parte das 16 datas da Anita Max Win tour.

"Devido a um conflito de agenda, quatro dos 16 espetáculos esgotados do Drake na Austrália e Nova Zelândia vão ser adiados", disse um representante do rapper à Rolling Stone Austrália na época. "Pedimos as mais sinceras desculpas pelo inconveniente e agradecemos a paciência. O Drake e toda a equipa divertiram-se muito a fazer estes espetáculos e estamos ansiosos para retornar em breve."

Nos meses seguintes, relata a People, Drake subiu a vários palcos de festivais, incluindo o Lollapalooza Argentina, o Estereo Picnic em Bogotá, capital da Colômbia, o Dreamville Festival em Raleigh, Carolina do Norte, e o Wireless Festival em Londres.

