Drake está atualmente em Sydney, na Austrália, para a sua digressão 'Anita Max Win'. O rapper estava a tentar aproveitar o seu tempo livre num luxuoso arranha-céus no Crown Sydney, quando recebeu uma visita inesperada.

A conta do Instagram RapMusic partilhou um vídeo do que parecia ser um drone a sobrevoar a varanda do apartamento.

O objeto ficou a pairar durante alguns segundos, filmando uma mesa com uma taça de vinho rosé e um computador portátil, até que Drake se apercebe do que está a acontecer.

Chocado, o rapper 'ataca' o drone... com um chinelo laranja. Mas apesar do seu talento para a música, parece que a pontaria não é o seu ponto forte.

Ora veja o momento.