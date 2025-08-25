Raye atuou no All Points East Festival, em Londres, no sábado, dia 23 de agosto, e interrompeu o seu concerto por causa de uma situação à qual não ficou indiferente.

De acordo com a imprensa internacional, a cantora, de 27 anos, estava a falar com a multidão que assistia ao seu espetáculo quando um fã desmaiou.

Ao ser alertada para tal situação, Raye fez questão de se certificar que estava tudo bem e pedir ajuda aos seguranças.

"Temos algumas pessoas a apontar e a acenar para ali, está tudo bem? Segurança, por favor, alguém pode ir lá?", disse a artista.

"A segurança está a chegar. Podemos abrir caminho, por favor? Podemos recebeu um sinal positivo quando já estiver aí alguém para ajudar?", acrescentou Raye.

"Acho que alguém desmaiou. Está tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Tudo bem, está tudo bem", continuou, explicando que a situação já estava a 'ser controlada'.

E depois de os fãs terem confirmado que estava tudo bem ao fazer o sinal com o polegar para cima, a multidão começou a aplaudir.

Veja ainda na galeria algumas fotografias do concerto da artista no All Points East Festival.

De recordar que Katy Perry também viveu uma situação semelhante no início do mês. A cantora chegou alguns fãs ao palco e uma das suas admiradoras acabou por desmaiar.

Tal episódio aconteceu no dia 3 de agosto, em Detroit. Assim que a jovem, McKenna, caiu no palco desmaiada, Katy Perry colocou-se de imediato no chão ao lado da fã, e rapidamente chegou a equipa da artista e a equipa médica que estava no local para ajudar.

De seguida, McKenna foi levada para fora do palco e Katy rezou pela jovem para que ficasse tudo bem. Mais tarde, a cantora fez questão de dizer ao público que a fã estava bem.