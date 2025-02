Drake protagonizou um momento de generosidade durante um espetáculo na Austrália, no âmbito da sua digressão 'Anita Max Wynn'.

No vídeo partilhado no X, pode ver-se o rapper de 'Hotline Bling' no palco, quando vê um fã com cartaz que dizia: "pedra, papel ou tesoura para comprar um carro de aniversário para o meu pai".

"Gostei deste cartaz", disse Drake para o público, apontando para o mesmo.

"Esse é o meu jogo", acrescentou, colocando-se depois de cócoras para jogar com o fã. Drake acabou por vencer por duas vezes.

Porém, a generosidade do artista foi maior que a sua 'fome' de ganhar. Vou-te dar os 20 mil euros na mesma para que possas comprar um carro para o teu pai", rematou, levando o público ao rubro.

Veja o momento.

