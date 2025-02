No passado sábado, 22 de fevereiro, DJ Khaled recebeu (literalmente) um caixão na sua casa, em Miami. Inscrito neste 'presente' insólito, estava a mensagem: "descansa em paz, Drake".

De acordo com o TMZ, dois indivíduos fizeram-se passar por estafetas e conseguiram entrar na mansão de Khaled, onde deixaram o caixão.

A equipa de segurança de Khaled chegou a deitar fora o objeto, alertando as autoridades, mas um vídeo do caixão ainda foi partilhado pelo Daily Mail.

Alguns fãs especularam que a entrega ameaçadora estava relacionada com uma rivalidade entre Khaled e Drake. De acordo com o Complex, os dois pareciam ter-se desentendido depois de Khaled ter promovido o seu novo álbum, 'Aalam of God', nas redes sociais. Um projeto que, alegadamente, contava com a participação de Drake em duas músicas.

Porém, o cantor de 'God's Plan' negou qualquer colaboração, escrevendo: "Deve ser o Drake Bell" (ator e cantor norte-americano).

Segundo o TMZ, esta entrega aconteceu dois dias depois do rapper Tekashi 6ix9ine ter recebido o mesmo 'presente' em sua casa, na Flórida. De acordo com um relatório policial obtido pelo mesmo jornal, "dois homens foram até sua casa e pediram para entregar obras de arte".

Os homens deixaram o caixão com as palavras: "Descansa em paz, King Von" pintadas, juntamente com um buquê de flores e uma caixa para animais de estimação. De recordar que o rapper King Von, cujo nome verdadeiro era Dayvon Bennett, foi morto durante uma confronto físico em Atlanta, em novembro de 2020.

