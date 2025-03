Em novembro de 2024, Drake acusou e processou a sua própria editora, a Universal Music Group, por esta ter promovido a música 'Not Like Us' - escrita e editada por Kendrick Lamar para, alegadamente, o difamar.

Esta segunda-feira, 17 de março, a Universal entrou com uma moção em tribunal para que o processo seja indeferido, argumentando que a ação judicial não passa de uma tentativa de Drake de "sarar as suas feridas" depois de ter "perdido uma batalha de rap" contra o seu rival, Kendrick Lamar.

Já a defesa de Drake afirma que a Universal Music está a desviar o foco da sua responsabilidade, destacando que a empresa terá lucrado com a propaganda de informações prejudiciais sobre o cantor.

O processo judicial foi apresentado no tribunal de federal de Manhattan, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. "Em vez de aceitar a derrota como o artista de rap despreocupado que muitas vezes afirma ser, processou a sua própria editora discográfica numa tentativa mal orientada de sarar as suas feridas", referiu a Universal Music, citada pela Variety.

Leia Também: "Descansa em paz, Drake”. O caixão que DJ Khaled recebeu em casa