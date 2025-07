Os espetáculos que iam realizar-se entre novembro e dezembro na Austrália, que faziam parte da digressão mundial de Usher 'Past Present Future', foram cancelados.

A informação foi confirmada num comunicado emitido pela Ticketek, na sexta-feira, 4 de julho, onde a Live Nation adianta: "O promotor da digressão australiana do Usher lamenta informar que os espetáculos programados para novembro/dezembro não vão realizar-se."

Sobre os bilhetes já adquiridos, a Live Nation explicou que todos "serão reembolsados automaticamente e integralmente no método de pagamento original utilizado".

"Os clientes não precisam de tomar qualquer providência. Os clientes devem aguardar aproximadamente 30 dias úteis para que o reembolso seja feito para a sua conta", acrescentaram.

A People relata ainda que o cantor, de 46 anos, ainda não falou publicamente sobre o cancelamento dos concertos nem partilhou detalhes sobre o motivo por trás desta decisão.

Usher iria realizar 12 espetáculos em Melbourne e Sydney entre novembro e dezembro. A Billboard destacou que esta seria a sua primeira digressão australiana em quase 14 anos.

Na altura em que anunciou a digressão pela Austrália, no passado mês de maio, o artista escreveu no Instagram: "[…] Austrália, a minha digressão 'Past Present Future' está a chegar! Os bilhetes para as datas de Sydney e Melbourne começam a ser vendidos na sexta-feira, 16 de maio, mas podes garantir os teus antecipadamente na pré-venda para fãs, que começa na segunda-feira, 12 de maio."

Esta digressão já contou com espetáculos nos Estados Unidos da América e na Europa. Iria começar no dia 19 de novembro na Rod Laver Arena, em Melbourne, antes de seguir para a Qudos Bank Arena, em Sydney, no dia 1 de dezembro.

Leia Também: Lewis Capaldi anuncia digressão após regressar ao festival Glastonbury