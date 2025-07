Fanny Rodrigues viajou pela primeira vez na companhia do novo namorado, Detchi, e do filho, Diego. A antiga concorrente do 'Secret Story' esteve na última semana de férias em Ibiza.

"Mais um ano em Ibiza e estas foram férias muito felizes", declarou Fanny ao anunciar através das redes sociais o fim destes dias de descanso em família.

Às suas palavras, a antiga apresentadora de 'Somos Portugal', da TVI, juntou as fotografias que marcaram as férias. Entre as imagens destacam-se românticas fotos nas quais Fanny aparece ao lado do novo amor.

Espreite a galeria para ver o álbum de fotos das férias de Fanny com o namorado e o filho.

O namoro começou há 25 dias

O romance de Fanny, de 33 anos, com o músico Detchi, cujo verdadeiro nome é Bernardo Calheiros, de 22 anos, é uma paixão recente mas que está a ser vivida com grande intensidade.

De acordo com uma partilha do músico, natural de Viseu, os dois começaram a namorar no dia 5 de julho deste ano.

"5/07/25 o dia em que tudo mudou", declarou ao partilhar no seu feed de Instagram uma fotografia ao lado da amada.

Fanny estava solteira desde o início do ano

A antiga apresentadora de 'Somos Portugal', programa que terminou no final do ano de 2024, estava solteira desde fevereiro deste ano. Foi no Dia dos Namorados, celebrado a 14 de fevereiro, que Fanny Rodrigues confirmou o fim da relação com Jorge Frade. Na época, mostrou-se a celebrar a data sozinha e no papel de mulher solteira.

Fanny e Jorge Frade tiveram uma conturbada relação que começou nos bastidores de 'Somos Portugal'. Ela era apresentadora e ele, dezasseis anos mais velho, operador de câmara do programa.

O namoro durou dois anos, mas ficou marcado por rumores de toxicidade nos bastidores do programa da TVI e por vários términos e recomeços. Recentemente, a criadora de conteúdo digital falou publicamente sobre os rumores nos bastidores de 'Somos Portugal'.

"Nunca tive um problema com a equipa a não ser com um operador de câmara, porque éramos os dois muito briosos. Ia fazer cinco anos de 'Somos [Portugal]' e nunca, nunca, mas nunca tive uma chatice com qualquer pessoa. A não ser quando eu dava ideias", referiu.

O namoro com o operador de câmara, amigo próximo de Cristina Ferreira, surgiu pouco depois de a ex-concorrente de 'Secret Story 2' ter anunciado a separação de João Almeida. O ex-casal teve uma relação duradoura da qual resultou um filho, Diego, atualmente com sete anos.