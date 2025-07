Escolher um curso de Enino Superior é uma decisão marcante, que pode influenciar profundamente o teu percurso pessoal e profissional. Perante a vasta oferta formativa existente, é natural surgirem dúvidas, incertezas e até sentires alguma pressão. Para te apoiar, neste momento decisivo, partilho cinco dicas que te podem ajudar a tomar uma decisão mais informada, confiante e alinhada com os teus interesses e objetivos.

1. Conhece-te a ti mesmo/a: interesses e valores

Uma boa escolha começa por te conheceres melhor. Pensa no que realmente te motiva e desperta o teu interesse. Quais foram as disciplinas, as áreas ou os temas que mais te entusiasmaram ao longo do teu percurso escolar? Que valores gostarias de ver refletidos na tua futura vida profissional? Quanto mais clara for a tua resposta a esta pergunta, mais confiante estarás na decisão que tomares.

2. Avalia as competências que desejas adquirir

Cada curso de ensino superior permite-te desenvolver um conjunto específico de competências, tanto técnicas como transversais. Pergunta-te: que habilidades gostarias de dominar para te destacares no mercado de trabalho? Para além do domínio técnico, são cada vez mais valorizadas competências como o pensamento crítico, a criatividade, a comunicação, a adaptabilidade, a resiliência e o trabalho em equipa. Escolhe um curso que te prepare não apenas para o presente, mas também para continuares a aprender e a evoluir ao longo da vida.

3. Pesquisa sobre o mercado de trabalho e as tendências do futuro

Informa-te sobre as áreas com maior crescimento e as profissões emergentes. Para além dos salários, da taxa de empregabilidade e da taxa de conclusão, procura perceber como está a evoluir a área que pretendes: há profissões a transformar-se profundamente com a digitalização, a inteligência artificial ou a automação. Consulta fontes credíveis como a OCDE ou o Fórum Económico Mundial. Estas análises ajudam-te a perceber que áreas estão em crescimento e que competências serão mais procuradas no futuro.

4. Conhece as instituições e os seus recursos

A escolha do curso também implica escolher bem a instituição. Informa-te sobre o corpo docente, os projetos de investigação, as parcerias com o setor empresarial, as parcerias internacionais e as oportunidades de estágio e de mobilidade.

Valoriza instituições com um compromisso claro com a qualidade do ensino e a inovação pedagógica, que adotem metodologias ativas, aprendizagem por projetos e o uso responsável da tecnologia, incluindo ferramentas de inteligência artificial. Estudar num ambiente dinâmico, em que é privilegiado o equilíbrio entre a teoria e a prática, pode fazer toda a diferença na forma como aprendes e te preparas para o futuro.

5. Não hesites em pedir aconselhamento

Conversa com coordenadores de curso, professores, estudantes e diplomados dos cursos que estás a considerar. Pergunta-lhes o que mais valorizaram, como foi a transição para o mercado de trabalho e que desafios encontraram. O testemunho de quem já viveu esse percurso pode ser esclarecedor e dar-te uma visão mais concreta e realista do caminho que estás a ponderar seguir.

Escolher um curso de Ensino Superior é uma etapa importante, mas não definitiva. A vida académica e profissional é um percurso de aprendizagem contínua, onde poderás sempre explorar novas áreas e ajustar o teu trajeto.

E não te esqueças: a integração na vida académica faz toda a diferença. Participar em projetos de investigação, programas de mobilidade, iniciativas de voluntariado, programas de mentoria, órgãos colegiais ou mesmo colaborar nas atividades da tua associação académica permite-te enriquecer o teu percurso, ampliar a tua rede de contactos e desenvolver competências fundamentais para o teu futuro.

Um artigo de Marina Reis, Diretora de Ensino e Aprendizagem do ISEC Lisboa (Instituto Superior de Educação e Ciências de Lisboa).