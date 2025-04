Depois de um ousado decote e do vestido comprado no Brasil, Márcia Soares primou pela elegância na mais recente gala do 'Big Brother 2025'.

A ex-concorrente do 'Big Brother' esteve novamente ao lado de Gonçalo Quinaz, uma vez que ambos são os comentadores oficiais das galas do reality show, desta vez com um conjunto cor-de-rosa.

Tal como o ousado vestido com o qual se estreou, o conjunto agora utilizado pela comentadora é assinado pela estilista Fátima Lopes.

Nas redes sociais, Márcia foi bastante elogiada por amigos, fãs e seguidores. "Muito linda", "giríssima", "rebentaste a escala" ou "és a mulher mais bonita que já vi", pode ler-se na caixa de comentários.

