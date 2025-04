O arrojado vestido usado por Márcia Soares na gala de domingo, 30 de março, do 'Big Brother 2025' deu muito que falar e, por isso, merece hoje destaque na rubrica 'Look da Semana'.

A antiga praticante do reality show da TVI é agora comentadora oficial das galas do formato, ao lado de Gonçalo Quinaz, tendo escolhido para a sua primeira aparição um look cheio de ousadia. O visual deu que falar pelo decote pronunciado e transparências.

A peça, que não se encontra para venda, é uma criação da estilista Fátima Lopes e faz parte da coleção outono/inverno 2024/2025.

No desfile de apresentação da coleção, foi a atriz Sofia Ribeiro quem desfilou com o vestido em questão. Tal como agora aconteceu com Márcia Soares, a estrela da SIC brilhou na altura, em novembro de 2024, com a arrojada peça.

Veja na galeria as imagens que mostram Márcia Soares e Sofia Ribeiro com o mesmo vestido.

