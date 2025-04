Depois do ousado decote que deu que falar na gala do último domingo, a comentadora Márcia Soares voltou a brilhar numa emissão especial do reality show.

Márcia e Gonçalo Quinaz são os comentadores oficiais das galas do programa, por isso não faltaram à emissão extra que decorreu na quinta-feira (3 de abril).

Desta vez, a comentadora usou um vestido curto com lantejoulas que comprou aquando da sua viagem recente ao Brasil.

"Vestido: veio comigo do Brasil", revelou na rede social Instagram ao mostrar o look completo. Veja as fotografias na galeria.

