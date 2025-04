Márcia Soares esteve no 'Dois às 10' para reagir aos rumores de relação com João Ricardo, aproveitando a ocasião para falar sobre o seu regresso às galas do 'Big Brother' no papel de comentadora.

Márcia desempenhou anteriormente este papel ao lado de Francisco Monteiro, mas agora é ao lado de Gonçalo Quinaz que marca presença nas galas do reality show para comentar em direto todos os acontecimentos.

"É incrível, é uma diferença muito grande, a leveza o respeito. Torna tudo mais fácil, adoro o Quinaz e acho que vamos fazer uma boa dupla", disse a respeito deste tema.

Através desta declarações Márcia fez, aparentemente, uma comparação entre o trabalho desempenhado anteriormente ao lado do cunhado de Cristina Ferreira e o que faz agora com Gonçalo Quinaz.

Ainda a respeito deste tema, Márcia Soares disse:

"Havia muitas coisas por resolver ainda, estava um bocadinho magoada, era muito questionamento, ele do lado dele também, ele também teve que processar muita, muita coisa, portanto, nós não estávamos bem. Além de a nossa relação não estar bem, tenho a certeza que o Francisco não estava bem e eu não estava bem, portanto, hoje em dia somos dois adultos e eu tenho muito respeito pelo Francisco. É o que digo, temos alguém comum que vai ficar para sempre, marcado em todo lado".

