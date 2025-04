Márcia Soares marcou presença esta quinta-feira, 3 de abril, no 'Dois às 10' para finalmente quebrar o silêncio a respeito dos rumores que dão como certo que a comentadora e antiga participante do 'Big Brother' está a viver um romance com João Ricardo.

"Amigo para a vida e para já nada mais", citou Cristina Ferreira durante a conversa, levando Márcia a concordar com as suas afirmações.

A comentadora falou ainda sobre as fotografias publicadas por uma revista nacional, que davam a entender um beijo trocado com João Ricardo. Márcia afirma que as imagens foram tiradas de um ângulo que leva a crer algo que não aconteceu e lamenta ter sido seguida durante dias pela jornalistas que alegadamente as captou.

"Não devíamos normalizar eu ter uma jornalista atrás de mim durante quatro dias", afirmou.

"Posso ir comentar com o João Ricardo à tarde e nós saímos [do programa] e será que ela entra no carro, será que não entra. Outra coisa é eu estar na minha vida privada, chego a casa e tenho uma jornalista a seguir-me durante vários dias", referiu, explicando que a pessoa em questão fez plantão à porta de sua casa.

"Ela fez esperas à frente da minha porta. Acho que isso é uma invasão tão grande de privacidade e foi por isso que até agora não falei sobre o assunto", disse, explicando que durante estes dias não se sentiu livre.

"Andou tantos dias atrás de mim até ter alguma coisa que pudesse confundir as mentes dos mais curiosos", completou a respeito das polémicas fotografias, que acabaram como capa da TV7 Dias.

