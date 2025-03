A TVI resolveu apostar num trio de comentadores algo caricato. Francisco Monteiro, Márcia Soares e João Ricardo foram os escolhidos para na tarde de quinta-feira, 27 de março, marcarem presença no 'Diário' e 'Última Hora do Big Brother 2025'.

Tratam-se de escolhas peculiares, uma vez Márcia e Zaza chegaram a envolver-se depois de ambos terem participado no 'Big Brother 2023'. O romance durou pouco, com Francisco a assumir, pouco depois, o namoro com Bárbara Parada.

Porém, Márcia parece também já ter encontrado o amor. Segundo os últimos rumores, a comentadora está a viver uma paixão com João Ricardo - participante do 'Secret Story 8'.

Os três comentadores mostraram-se em direto sorridentes e bem dispostos, não deixando margem para especulações sobre um possível mal-estar.

