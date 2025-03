Entrou no 'Big Brother 2025' com uma imagem forte, que a tornou de imediato uma das mais carismáticas da nova edição do reality show. Falamos de Inês Vilhalva, a 'beta de Cascais' que tem o cabelo pintado de maneira peculiar, fazendo lembrar a personagem Cruella de Vil.

Inês destaca-se pelas madeixas que tem atualmente, mas na verdade a empresária é verdadeiramente camaleónica no que respeita aos looks.

Na sua conta oficial de Instagram encontramos várias 'versões' suas e fotografias em que aparece irreconhecível.

Espreite a galeria para ver as imagens.

