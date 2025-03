Mariana Costa desabou em lágrimas no 'Big Brother'. A jovem de apenas 18 anos, a mais nova do leque de participantes do reality show, não conseguiu conter as emoções por sentir demasiada pressão.

"[As pessoas lá fora] Devem estar a achar, esta mula só chora, eu estava a fazer bem melhor", lamentou em conversa com os restantes participantes.

"Não sei o que é que se está a passar", continuou, revelando que este é já o segundo 'ataque' de choro que tem desde o início do programa (no domingo passado).

"Não me sinto bem com nada", lamentou ainda, referindo-se às suas roupas.

Veja aqui as declarações completas.

