Sandrina Pratas viveu um dia particularmente difícil dentro do 'Secret Story - Desafio Final'. A concorrente desabou com saudades da filha, Ariel, no dia em que a bebé completou 19 meses de vida.

"Estou a morrer de saudades da minha filha. Dói-me a alma, estou a sentir-me triste. Estou a morrer de saudades dela, estou a sentir que a abandonei", disse no confessionário, sem conseguir conter as lágrimas.

"Estou a amar estar na casa, estou a divertir-me tanto aqui, mas estou a morrer de saudade dela e hoje ela faz 19 meses", referiu ainda, explicando o porquê de estar a ser um dia particularmente desafiante.

Sandrina Pratas, recorde-se, entrou no jogo deixando a bebé Ariel ao cuidado do pai, Lucas. O casal conheceu-se depois da participação da jovem alentejana no 'Big Brother 2020' e casou-se em junho de 2024.

Veja aqui as imagens do momento em que Sandrina não conseguiu conter as lágrimas.

