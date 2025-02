Se há pessoas, como é o caso de Cinha Jardim, que adoram o tipo de jogo de Miguel Vicente - que basicamente é espicaçar os colegas de casa até estes perderem a paciência - outras nem tanto.

Esta semana, Miguel conseguiu levar Inês Morais ao limite ao meter-se com esta enquanto preparava o almoço.

Num desabafo com a Voz no confessionário, a concorrente não conseguiu evitar a frustração e, consequentemente, as lágrimas.

"Que raiva de pessoa, que nojo de gente, eu odeio aquele monstro", atirou.

Por seu turno, Miguel Vicente defendeu-se: "É a forma que arranjo também para lhes fazer a vida negra, porque a Inês também está a querer provocar-me".

Veja o momento.

