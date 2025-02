No que diz respeito a discussões, Sandrina Pratas quer evitá-las ao máximo, ainda mais se o outro envolvido for Miguel Vicente.

Numa dinâmica que os concorrentes do 'Secret Story - Desafio Final' fizeram esta semana, na qual tinham de classificar os colegas de casa consoante as características de algumas cores, Sandrina acabou por escolher o vermelho para Bruno de Carvalho.

"Estou a adorar conhecer o Bruno. Acho que ele tem muita paixão, muita energia, muita excitação dentro dele, por isso vai um vermelho", realçou Sandrina.

"A Sandrina limitou-se a ler o que dizia ali, podia justificar-se um bocadinho melhor...", observou Miguel.

"É um homem romântico, tem muita energia e anda muito elétrico", esclareceu Sandrina.

Miguel não se deu por satisfeito. "Eu disse as mesmas coisas que o Bruno te disse, disse-te que eras matreira, que sabias o que se estava a passar e mesmo assim fazias-te de desentendida e tu estás a dizer que o Bruno traz energia e excitação".

"Quem tem que aceitar a opinião é o Bruno e acho que ele aceitou, e o resto não preciso de mais opiniões de ninguém", acrescentou Sandrina.

Perante a insistência de Miguel, esta atirou. "Não quero ouvir-te, posso? Ou tenho de sair como tu?".

Na base deste desconforto, note-se, estiveram comentários que Miguel Vicente fez em relação às mamas de Sandrina. "Estás com umas 'chuchas'", terão sido as palavras do concorrente.

Veja o vídeo da discussão.

