Miguel Vicente tem sido um dos concorrentes mais polémicos do 'Secret Story - Desafio Final'. Numa conversa franca que teve com Sandrina Pratas, que já teve várias desavenças com o colega de casa, Joana Diniz explicou por que não fala abertamente contra este.

"Eu não tenho cumplicidade nenhuma com o Miguel. Tenho cumplicidade com o Bruno e se ele te tivesse feito isso, eu ir-me-ia afastar do Bruno, porque tenho confiança [com ele]", justifica.

"Eu não o cumprimento, não me agarro ao Miguel, não faço nada com ele...", notou ainda, garantindo que apesar de "não concordar e aceitar" alguns dos seus comportamentos, não considera que os mesmos valham a sua intervenção.

"Se eu não tenho qualquer tipo de ligação com ele o que é que queres que eu faça?", questionou a Sandrina, notando que se fosse no seu caso se "iria impor" logo desde o início.

