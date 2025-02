Iury e Joana Diniz entraram em confronto na quinta-feira, 27 de fevereiro, na casa do 'Secret Story - Desafio Final'.

"Estás sempre a rebaixar-te em relação à Iury", estas foram as palavras da concorrente ribatejana dirigidas a Sandrina, que acabaram por despoletar a polémica.

As declarações de Joana foram transmitidas no 'Especial' com Cláudio Ramos, deixando Iury bastante irritada.

"Andaste o programa inteiro calada, agora é que decidiste opinar", atirou, mostrando-se descontente por Joana Diniz ter decidido intrometer-se na sua amizade com Sandrina e tê-lo feito nas suas costas.

Joana tentou justificar-se dizendo que estava "num momento a quente", mas Iury não conseguiu perdoar e em lágrimas assegurou que sempre tentou puxar Sandrina para cima.

Veja aqui as imagens do primeiro confronto entre as duas.

Após o especial, a gritaria voltou a instalar-se na Malveira. Joana e Iury discutiram uma vez mais. Veja aqui como tudo aconteceu.

